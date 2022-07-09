«Мы — нация в упадке»: Трамп раскритиковал власти США за нравоучения миру Трамп призвал власти США заняться внутренними проблемами, а не «учить остальной мир»

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американским властям следует прекратить «читать лекции» остальному миру и заняться решением внутренних проблем. Он указал на то, что страна находится в упадке, а невинных убивают на улицах. Он призвал остановить «разрастающееся варварство», пишет РИА Новости.

Мы нация в упадке, никогда такого не было​​​. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Осмеливаемся читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений, — рассказал Трамп в ходе своего выступления в Лас-Вегасе.

Он отметил, что первым делом необходимо сделать США безопаснее, он напомнил про случай массового убийства 4 июля в пригороде Чикаго.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что если не остановить западных политиков, уничтожающих институт семьи, то народ Запада ожидают массовые смены пола среди детей, переписанная история и отказ от своей вековой культуры. Политик отметил, что прогрессисты заставят западные общества отречься от своих традиций. По его словам, Россию «предадут анафеме» из-за того, что она другая. Он добавил, что эти люди ответственны за уничтожение семьи, материнства и детства.