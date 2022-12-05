«Мы его не просим, нам не предлагают»: глава МИД Финляндии о ядерном оружии Глава МИД Финляндии Хаависто: страна не просит у НАТО ядерное оружие, Альянс его не предлагает

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Пекка Хаависто

Финляндия не стремится к размещению ядерного оружия НАТО на своей территории после вступления в Альянс, никто этого и не предлагает, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. По его словам, оружие находится под контролем США, которые не стремятся распространять его в других странах, передает ТАСС.

Мы понимаем, что НАТО — альянс, располагающий ядерным оружием, но оно находится под контролем США, которые не стремятся распространять его в других странах. Мы не просим предоставить нам ядерное оружие, и никто нам его не предлагает, — сказал Хаависто.

Он добавил, что сейчас рано делать выводы о том, как будут развиваться «учебные мероприятия финской армии и ее участие в международных операциях после вступления страны в НАТО», однако можно утверждать, что Финляндия будет активнее задействована в различных международных инициативах после присоединения к Альянсу.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в середине мая. К настоящему времени протокол о присоединении этих стран к Блоку не ратифицировали только Венгрия и Турция. Последняя требует от них выдачи курдских активистов и лиц, причастных к попытке военного переворота в 2016 году.

Хаависто заявил, что основной причиной стремления Финляндии присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия. По его словам, в Хельсинки такую угрозу увидели после начала спецоперации на Украине.

Хаависто добавил, что с началом российской военной операции на Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Властям Финляндии пришлось задуматься о том, где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного и химического оружия. Это и послужило основополагающим фактором для принятия решения о присоединении к Альянсу.