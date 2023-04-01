МВФ одобрил рекордный кредит для Украины Международный валютный фонд одобрил рекордный кредит Украине на 15,6 миллиарда долларов

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Международный валютный фонд (МВФ) одобрил кредит на сумму 15,6 миллиарда долларов для Украины, передает агентство Reuters. Данный кредит станет самым крупным для Киева.

Исполнительный совет МВФ принял решение о предоставлении Украине четырехлетнего пакета финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов <…> Это самый крупный кредит, полученный этой страной, — заявили в агентстве.

Отмечается также, что этот кредит призван удовлетворить финансовые нужды Киева.

Для оказания финансовой поддержки Украине совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новые правила кредитования для стран, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью, сообщается на официальной странице организации. Речь идет о ситуациях, которые связаны с «экзогенными потрясениями, которые находятся вне контроля властей».

Ранее во Всемирном банке заявили о выделении Украине $2,5 млрд. Деньги оформлены в виде грантовой помощи. Все средства были предоставлены Агентством США по международному развитию.

В декабре 2022 года сообщалось, что Всемирный банк одобрил новый пакет финансовой помощи Украине в размере $610 млн. При этом новый пакет финансовой помощи Киеву дополнил предыдущие пакеты. Так, в июне прошлого года Всемирный банк выделил Украине $1,49 млрд, а в августе США перечислили Киеву еще $4,5 млрд.