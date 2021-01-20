МВД Сербии собрало доказательства незаконного прослушивания президента

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Рабочая группа Министерства внутренних дел Сербии собрала доказательства незаконного прослушивания президента страны Александра Вучича.

Силовики опросили большое количество лиц и собрали доказательства того, что президент Сербии и члены его семьи незаконно прослушивались. Рабочая группа была создана по решению министра МВД Александра Вулина. Эти доказательства были переданы Прокуратуре по делам организованной преступности.

Ранее Александр Вучич заявил, что его достаточно долго прослушивали. Он рассказал, что у него есть записи собственных разговоров. Политик подчеркнул, что знает тех, кто это делал. Вучич поручил министру МВД расследовать это дело. Вулин считает, что прослушка президента Вучича была из-за того, что он объявил войну мафии.

В июне 2018 года президент Республики Сербской, которая входит в Боснию и Герцеговину, Милорад Додик заявил, что британские спецслужбы прослушивают его и Вучича. Лидер боснийских сербов рассказал, что речь идёт о представителях британской разведки, которые используют современное оборудование, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Сербии открыл «Балканский поток». Республика стала получать российский газ через Чёрное море, Турцию и Болгарию.