По данным издания, злоумышленник приехал к миграционному центру на белом внедорожнике. Выйдя из машины, он бросил в здание три бутылки с зажигательной смесью, к которым были прикреплены фейерверки. Один из «коктейлей Молотова» не взорвался. После этого мужчина свел счеты с жизнью на глазах у десятков очевидцев.

Breaking News!!!



Man attacks Dover migrant centre by hurling 3 petrol bombs at the facility before hanging himself.https://t.co/7Q64pCoR9n pic.twitter.com/gHsECSdPJ6