Мужчина поджег миграционный центр в Дувре и покончил с собой

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В британском Дувре мужчина поджег миграционный центр, после чего покончил с собой, пишет Daily Express. О других погибших и пострадавших в результате нападения не сообщается. Личность злоумышленника и мотивы его поступка устанавливаются. Накануне инцидента стало известно, что в Соединенное Королевство прибыла очередная группа мигрантов.

По данным издания, злоумышленник приехал к миграционному центру на белом внедорожнике. Выйдя из машины, он бросил в здание три бутылки с зажигательной смесью, к которым были прикреплены фейерверки. Один из «коктейлей Молотова» не взорвался. После этого мужчина свел счеты с жизнью на глазах у десятков очевидцев.

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Man attacks Dover migrant centre by hurling 3 petrol bombs at the facility before hanging himself.https://t.co/7Q64pCoR9n pic.twitter.com/gHsECSdPJ6 — UK Justice Forum Latest Video News Updates! (@Justice_forum) October 30, 2022

Ранее сообщалось, что в ФРГ сожгли приют для беженцев с Украины. Находившиеся там 14 постояльцев и трое сотрудников Германского общества Красного Креста были спасены. За день до пожара на входе в приют неизвестные нарисовали свастику, что, по мнению полиции, может быть связано с поджогом.