Мост вместе с автомобилями рухнул в реку в Бразилии До 15 человек пропали в результате обрушения автомобильного моста в Бразилии

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Обрушение автомобильного моста произошло 28 сентября в штате Амазонас в Бразилии. Три человека погибли, 14 получили ранения, от 8 до 15 пропали без вести. Об этом сообщает портал G1.

От 8 до 15 человек <...> пропали без вести после обрушения моста на 25-м километре автомагистрали BR-319 в Карейро, в 102 км от Манауса. Погибли три человека, двое мужчин и женщина, 14 получили ранения, — говорится в сообщении СМИ.

По имеющимся данным, после обрушения конструкции в воде оказались не менее 12 автомобилей. В настоящее время на месте крушения работают водолазы, они занимаются поисками утонувших. Глубина реки в месте обрушения составляет 20 метров.

В июне в Симферополе обрушился фрагмент моста через реку Сапгир. Инцидент произошел около парка имени Гагарина, где река вышла из берегов после ливней и увеличения сброса воды из Симферопольского водохранилища. Мэр города Михаил Афанасьев допустил, что обрушение случилось в связи с тем, что река подмыла конструкции. До этого в Крыму за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков.

В июле в Кировском районе Приморья на трассе через реку Берёзовка обрушился мост. В результате сёла Хвищанка, Большие Ключи и поселок Горный оказались временно отрезаны от транспортного сообщения. В них живут около 200 взрослых и 10 детей.