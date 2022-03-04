Москва и Киев создали рабочую группу по гуманитарным коридорам

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Москва и Киев создали совместную группу для организации гуманитарных коридоров для вывода мирного населения, передаёт РИА Новости. Он также добавил, что посредником между двумя сторонами будет выступать Международный Красный Крест. МКК также будет оказывать помощь в поставках медикаментов и продовольствия.

У нас сейчас создана такая условная рабочая группа, в которую входят представители Украины и России. Мы искали посредника — это Международный Красный Крест, и они сейчас обсуждают, как эвакуировать людей, завозить туда продукты питания и медикаменты, — сказал Подоляк.

Ранее он сообщил, что у России и Украины «жёсткие» переговорные позиции, поэтому мирные переговоры идут тяжело. Подоляк отметил, что украинские власти не пойдут на уступки, которые «преуменьшат борьбу Украины за территориальную целостность». Однако он отметил, что РФ чётко предоставила свои требования, поэтому киевской делегации «комфортно работать». Отмечается, что стороны договорились проводить будущие переговоры в закрытом режиме.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.