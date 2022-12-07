Москва, Баку и Ереван не смогли договориться об открытии железной дороги Пашинян: встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана в Москве не дала результатов по открытию железной дороги

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении 6 декабря на встрече в Москве не достигли результатов по вопросу восстановления железной дороги Ерасх — Горадиз, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время «правительственного часа» в парламенте. По его словам, Ереван заинтересован в разблокировке этого маршрута.

Вчера обсуждался вопрос о возобновлении работы железной дороги Ерасх — Ордубад — Мегри — Горадиз. К сожалению, мы не можем сказать, что у нас есть конкретный результат, но подтверждаю, что Армения заинтересована в реализации этого плана, мы готовы начать восстановление железной дороги на день раньше, — сказал Пашинян.

Он заявил, что на территории Армении железная дорога должна действовать в соответствии с законодательством республики. При этом, по его словам, как только представления сторон совпадут и будут документально зафиксированы, Ереван будет готов приступить к работам.

В повестке остается и вопрос разблокирования автомагистралей. Ереван готов к открытию трех пропускных пунктов, строительству новых инфраструктур. Это позволит обеспечить международный транзит, — сказал Пашинян.

6 декабря в Москве прошло 11-е заседание вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили вопросы строительства железной дороги и запуска ж/д коммуникаций.

Ранее Пашинян заявлял, что по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным есть положительные подвижки по открытию железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой.