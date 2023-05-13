Мощные взрывы слышны в Тернопольской и Львовской областях

Фото: t.me/vorposte

В Тернопольской и Львовской областях Украины слышны взрывы, сообщает украинский интернет-портал «Страна.ua». На прошлой неделе издание также передавало о взрывах в Тернополе.

В Тернопольской и Львовской областях снова произошли взрывы, — сообщило издание в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что ранее воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины, включая Тернопольскую область.

Ранее сообщалось, что Луганск был обстрелян ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Кроме того, по данным представительства, был нанесен удар одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенной в США.

После обстрела со стороны ВСУ 12 мая на заводе в Луганске вспыхнул крупный пожар. Очевидцы запечатлели, как массивный столб черного дыма поднимается высоко в небо. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по городу пришелся в район предприятия «Полипак».

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Украина пыталась атаковать Москву сотней дронов 9 мая. По его словам, все они были обезврежены и уничтожены средствами ПВО и РЭБ. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.