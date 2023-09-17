Морж Миша и афалины: кто развлек Ким Чен Ына во Владивостоке

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов (слева направо) во время представления моржа Миши в дельфинарии Приморского океанариума

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке, где посмотрел выступления белух, афалин, морского котика и моржа Миши. Сотрудники провели ему экскурсию по океанариуму.

Председатель государственных дел КНДР прибыл в Россию впервые за четыре года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

Как делегация из Северной Кореи провела время в океанариуме — в галерее NEWS.ru.