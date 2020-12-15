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Морская сделка России и Судана под угрозой срыва

Кому мешает Москва делить африканские ресурсы
15:33, 15 декабря 2020
Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в Порт-Судане раскололо переходное руководство африканской страны. Суданская оппозиция заподозрила военную элиту в монополизации внешней политики. Такой же эффект произвёл необъявленный визит израильской делегации в Хартум в прошлом месяце. Недовольство может помешать процессу политического транзита.

На то, что часть общественного мнения в Судане не поддерживает настрой на укрепление связей с Россией и восстановление отношений с Израилем, обратили внимание западные СМИ. Так, довольно жёсткие заявления по этому поводу в последнее время делали представители коалиции «За свободу и перемены» — главного оппозиционного альянса, являющегося частью переходных структур. Видный член блока Камаль Болад заявил, что армейские силы «присвоили себе право принимать решения» и что в процессе государственного управления по-прежнему нет никакой прозрачности. В коалиции «За свободу и перемены» считают последние внешнеполитические инициативы Судана напоминанием о политике прежних властей — режима Омара аль-Башира, который был свергнут около 18 месяцев назад. Болад указывает на то, что переходные структуры в Хартуме «договорились строить сбалансированные отношения с различными региональными и международными блоками», однако размещение ПМТО ВМФ России в Порт-Судане может нарушить эту динамику.

Кроме того, некоторые высокопоставленные представители переходных властей оказались в неведении по поводу деталей российско-суданского соглашения. Так, министр иностранных дел африканской страны Омар Камар ад-Дин признался в разговоре с Bloomberg, что ещё не получил никакой версии «портовых» договорённостей.

Не менее негативную реакцию вызвал и процесс нормализации отношений между израильской стороной и Хартумом. Так, министр информации Фейсал Мухаммед Салих раскритиковал суданские вооружённые силы за приём делегации еврейского государства, который состоялся в ноябре. А незадолго до этого лидер одной из крупнейших оппозиционных партий «Аль-Умма» Садык аль-Махди увидел в объявлении о восстановлении израильско-суданских связей серьёзное противоречие законодательству Судана. По его словам, нормализация «будет способствовать уничтожению мирного проекта на Ближнем Востоке и станет шагом к разжиганию новой войны». В то же время он считает, что договорённости с Израилем «поставят под угрозу власть суданского переходного правительства, представляющего собой хрупкую коалицию гражданских и военных сил».

Samir Bol/ZUMAPress.com/Global Look Press

После произошедшей больше года назад революции и свержения аль-Башира африканским государством управляют как гражданские, так и военные, которые составляют один переходный орган — Суверенный совет. Аналитики констатируют, что у армейской элиты в нём более сильные позиции. И именно она несёт ответственность за последние внешнеполитические инициативы. Во многом именно благодаря такой ситуации стало возможным подписание сделки о размещении ПМТО ВМФ России.

Тем не менее, недовольство, которое наблюдается в оппозиционных кругах, может стать фактором неустойчивости новой власти. Не случайно недавно глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан признал, что действия членов переходных органов не соответствуют требованиям революции. Через два года в Судане истекает срок, который отведён для переходного периода. После него должны пройти новые выборы. Если разногласия среди «революционной» элиты сохранятся, под ударом рискует оказаться весь политический процесс.

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