Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 07:29

Момент взрыва на заводе в Иране попал на видео

Пожарный Ирана Пожарный Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM

Момент мощного взрыва на промышленном предприятии в иранском городе Шираз попал на видео. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сильный пожар после нескольких взрывов вспыхнул на заводе, где заправляли баллоны сжиженным газом. На кадрах видно, как в очаге возгорания происходит несколько ярких вспышек.

По предварительным данным, пострадали девять человек. Двоих доставили в больницу, еще семерых отправили на амбулаторное лечение. Причину пожара расследуют специалисты пожарной службы. О каком именно заводе идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что двум пострадавшим потребовалась госпитализация в медицинское учреждение для оказания специализированной помощи, тогда как еще семь человек получили необходимое амбулаторное лечение. В настоящее время пожарная служба Ирана проводит тщательное расследование для установления точных причин произошедшего взрыва.

Также взрыв прогремел в одном из магазинов популярной сети Waldo’s в мексиканском городе Эрмосильо. После этого здание загорелось. Предварительно, погибли 22 человека, включая четверых детей, еще 12 пострадали. Министерство общественной безопасности штата заявило, что взрыв не был терактом.

взрывы
предприятия
Иран
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку дронов и сорвала планы ВСУ в российском регионе
В Польше возмутились, что на жителей страны «повесили» долги украинцев
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 2 ноября: инфографика
Герой ноябрьского меню: открываем секрет самого полезного фрукта
Росавиация дала добро на полеты в трех аэропортах
Средства ПВО сбили за ночь в небе над Россией 164 БПЛА ВСУ
«Одна банка тушенки на троих»: ВСУ оказались в западне под Харьковом
Сразу семь БПЛА ударили по Орловской области
Суд счел незаконным нарушающее интересы ребенка соглашение об алиментах
Вильфанд назвал округа России, на которые обрушится мороз
ВСУ пустили в ход редчайшую бронемашину
Что будет со МХАТом после Кехмана: инсайдеры раскрыли новые подробности
Огородный произвол ВСУ, прилет под Краснодаром: новости СВО к утру 2 ноября
Появились новые подробности убийства криминального авторитета Япончика
Землетрясение произошло на севере Сахалина магнитудой 3,7
Режим беспилотной опасности объявили на территории Башкирии
Песков объяснил, почему встреча Путина и Трампа пока не организована
В Германии признали право России бороться за свою безопасность
Команда Овечкина проиграла четвертый матч подряд
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 ноября
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.