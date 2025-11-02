Момент взрыва на заводе в Иране попал на видео

Момент мощного взрыва на промышленном предприятии в иранском городе Шираз попал на видео. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сильный пожар после нескольких взрывов вспыхнул на заводе, где заправляли баллоны сжиженным газом. На кадрах видно, как в очаге возгорания происходит несколько ярких вспышек.

По предварительным данным, пострадали девять человек. Двоих доставили в больницу, еще семерых отправили на амбулаторное лечение. Причину пожара расследуют специалисты пожарной службы. О каком именно заводе идет речь, не уточняется.

