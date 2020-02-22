https://static.news.ru/photo/e2ed3ef6-5595-11ea-af70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Vorhofer/imageBROKER.com/Global Look Press

Англичанку попросили прикрыть сексуальное тело полотенцем в спортивном комплексе Лондона, сочтя прелести девушки оскорбительными. На 24-летнюю Карер Николь Бернардокки пожаловались посетительницы комплекса.

Англичанка плавала в бассейне в слитном купальнике с высокими прорезями для ног. В нём же девушка решила отправиться в сауну. Когда она находилась в парной, зашла одна из работниц центра.

Она сказала мне, что несколько мам пожаловались на мой неподобающий купальник и попросили меня обернуться полотенцем. Я была шокирована. Всё это было очень унизительно. Если у меня сексуальное тело, это не значит, что я выгляжу неподобающе для бассейна, — приводит её слова газета The Sun.

Девушка отказалась выполнять эту просьбу и решила покинуть заведение.

Ранее NEWS.ru писал, что на сайте британской королевской семьи нашли ссылку, которая вела на китайский порносайт вместо страницы благотворительной организации, одним из патронов которой является принц Гарри. Она открывалась, даже если на компьютере были установлены возрастные фильтры. Непристойный контент, в том числе ссылки на прямые трансляции сексуальных утех, был доступен лицам любого возраста.