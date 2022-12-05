Молдавские саперы не обнаружили взрывчатых веществ на упавшей ракете

Фото: pixabay.com

Пресс-служба МВД Молдавии сообщила, что саперы осмотрели корпус и обломки ракеты, упавшей возле города Бричаны в Молдавии, взрывчатых веществ не обнаружено. В ведомстве не стали уточнять принадлежность ракеты к какой-либо стране. Представители правоохранительных органов отметили, что осмотрели все основные элементы оружия.

По результатам расследований и специализированных технических проверок компании «Бомбтех» в случае инцидента вблизи города Бричаны риски взрыва были исключены, — сообщила пресс-служба ведомства.

Представители министерства добавили, что объекты были подобраны и отправлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. В районах падения обломков пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень боевой готовности.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, Николаеве, Житомире, Кривом Роге, Харькове, Киеве, а также в Одесской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Николаевской областях. По сообщениям некоторых источников, в регионах пропадает электричество и водоснабжение. Кроме этого, в ряде областей Украины отключена мобильная связь и интернет.

До этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как утверждают авторы Telegram-канала «Труха Украина», 5 декабря на территории страны может упасть около 100 ракет. Официально эти цифры не подтверждаются.