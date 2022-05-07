Мобильные операторы в ЛНР перейдут на российскую нумерацию

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Мобильные операторы ЛНР переведут номера своих абонентов на российскую нумерацию, которая начинается с +7 959, сообщили в Минкомсвязи ЛНР. При этом абонентам не придётся менять сим-карту, а стоимость услуг должна остаться прежней.

Номер при использовании нумерации с кодом +7 959 будет соответствовать ранее выданному номеру оператора «Лугаком» с учетом изменения кода. При этом замена сим-карт не потребуется, — сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник утвердил указ о назначении украинского журналиста Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом послом республики в России.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе поездки в Донбасс ранее заявил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда. Он подчеркнул, что Россия вместе с херсонцами будет совместно развивать регион.