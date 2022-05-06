Турчак: Россия пришла в Херсонскую область навсегда

Андрей Турчак / Фото Alexander Rekun/Global Look Press

Россия пришла в Херсонскую область навсегда, без всяких сомнений, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе поездки в Донбасс, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что РФ вместе с херсонцами будут совместно развивать регион.

Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают, — сказал Турчак.

Накануне первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак побывали в Донбассе. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, поездка по освобождённым городам получилась насыщенной. Российские политики посетили Мариуполь, где присутствовали на открытии памятника бабушке со Знаменем Победы, осмотрели морской порт и завод имени Ильича. Также они отправились в Волноваху и посёлок Донское. Там начал работу химико-металлургический завод.

Ранее стало известно, что металлургический комбинат имени Ильича накануне, 3 мая, посетил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.