Пушилин: Кириенко и Турчак побывали в освобождённых городах Донбасса Глава ДНР Пушилин: Кириенко и Турчак побывали в освобождённых городах Донбасса

Денис Пушилин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак побывали в Донбассе. Поездка по освобождённым городам получилась насыщенной, отметил он в Telegram.

Насыщенная состоялась поездка по освобождённым территориям Донбасса совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и секретарём генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, — отмечается в его сообщении.

Российские политики побывали в Мариуполе, где присутствовали на открытии памятника бабушке со Знаменем Победы, осмотрели морской порт и завод им. Ильича. Посетили Волноваху и посёлок Донское. Там начал работу химико-металлургический завод.

Ранее стало известно, что металлургический комбинат имени Ильича накануне, 3 мая, посетил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв. В Мариуполе его сопровождал Денис Пушилин. На фотографии, выложенной в социальных сетях ведущего, он в полном обмундировании разговаривает с Пушилиным на проходной завода.