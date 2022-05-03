Соловьёв приехал в Мариуполь с главой ДНР Пушилиным

Денис Пушилин, Владимир Соловьёв / Фото Solovievf/t.me

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв приехал в Мариуполь, об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Вместе с ним в город также прибыл глава ДНР Денис Пушилин. На фотографии, выложенной в социальных сетях ведущего, он в полном обмундировании разговаривает с Пушилиным на проходной металлургического комбината имени Ильича.

С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной завода Ильича. Все подробности уже завтра в утреннем шоу «Полный контакт» радиостанции «ВестиFM» и канала «СоловьёвLive», — рассказал он в Telegram.

Ранее стало известно, что на Соловьёва готовилось покушение. Президент России Владимир Путин сообщил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, что сотрудники ФСБ смогли пресечь деятельность террористической группировки, которая планировала нападение на российских журналистов. Он отметил, что в подготовке этой группы принимали участие и западные спецслужбы, включая ЦРУ.

Позже в ФСБ заявили, что при задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

В Следственном комитете РФ подчеркнули, что подозреваемые планировали взорвать машину Соловьёва, для чего изготовили самодельную бомбу.