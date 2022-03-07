Минобороны РФ: Украина не выполнила соглашения по гуманитарным коридорам

Начальник Наццентра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинское руководство не выполнило соглашение по гуманитарным коридорам, более того, находится под влиянием радикалов и полностью утратило контроль над происходящим в стране, передает ТАСС.

По состоянию на 13:00 часов украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров, — передает агентство его слова.

По его словам, националисты на Украине не дают возможности мирным жителям покинуть места проживания и не информируют их о тех коридорах, которые ведут в РФ. Во многих местах местных жителях вообще не проинформировали об эвакуации.

Украинское руководство полностью утратило контроль над положением дел в своей собственной стране, несостоятельно и не способно решать какие-либо вопросы, находясь под жёстким влиянием радикалов, которые фактически являются параллельной властью, не признающей никаких законов, — отметил Мизинцев.

Ранее в понедельник представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал, что украинские военные закрыли проход по гуманитарным коридорам жителям Волновахи и Мариуполя. Он отметил, что на этих территориях идут бои.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью Reuters, что украинской стороне был донесён тот факт, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент при условии того, что Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».