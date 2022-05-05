МО РФ: ВСУ оборудовали командный пункт в областной больнице Одессы

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ВСУ оборудовали в здании областной клинической больницы Одессы командный пункт. На территории учреждения размещены бронетехника и ракетные системы залпового огня, сообщил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Одессе в здании областной клинической больницы по ул. Академика Заболотного оборудован командный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО, — рассказал генерал.

Это не единственный случай использования инфраструктуры социального учреждения бойцами ВСУ в своих целях. Тяжёлая военная техника размещена на территории железнодорожной больницы в Славянске. В самом здании оборудован опорный пункт со складом боеприпасов.

Опорный пункт обустроен на территории детской больницы в Лисичанске, артиллерийские установки размещены на территории городской больницы в Харькове.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Харькове боевики теробороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению пророссийски настроенных или осуждающих украинскую власть горожан.