Минобороны России сообщает, что в Харькове боевики теробороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению пророссийски настроенных или осуждающих украинскую власть горожан. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Граждан, в телефонах которых обнаружены переписки подобного содержания, а также вызовы на номера российских абонентов, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись, — сказано в сообщении.