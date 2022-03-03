МО РФ: гуманитарная катастрофа назревает в нескольких украинских городах

В Министерстве обороны РФ заявили, что в украинских Киеве, Харькове и Сумах может случиться гуманитарная катастрофа, передаёт RT. В Мариуполе, отметили в МО, уже наблюдается критическая ситуация. В ведомстве добавили, что националисты шантажируют наступающие формирования ДНР готовностью взорвать школу с заложниками в Мариуполе.

В Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве, Харькове и Сумах — назревает, — сообщили в Минобороны России.

Замначальника управления Нармилиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал, что боевики украинских нацбатальонов «Азов» и «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) не позволяют мирным жителям покинуть Мариуполь.

Басурин добавил, что более 60 мирных граждан, половину из которых составляют дети и женщины, боевики удерживают в подвале одной из школ. При этом здание образовательного учреждения заминировано.

Он отметил, что в Мариуполе большая проблема с водой и электроэнергией. Гуманитарная ситуация в городе ухудшается, а присутствие украинских военных делает его похожим на концлагерь.