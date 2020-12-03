Мировые цены на еду побили шестилетний рекорд

https://static.news.ru/photo/1ccba748-3588-11eb-bac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ноябре цены на продукты питания в мире подросли, достигнув самого высокого значения с 2014 года.

Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (Food and Agriculture Organization, FAO) ООН. FAO использует свой индекс для отслеживания мировых цен. В ноябре этот показатель достиг 105 пунктов, на 3,9 пункта превысив значение индекса в октябре и на 6,5 — в прошлом году.

Стоимость растительного масла в мире за месяц выросла на 14,5%, зерновых культур — на 2,5%, сахара — на 3,3%, мясных изделий — на 0,9%. Цены на молочные продукты достигли максимума за 18 месяцев, увеличившись по сравнению с октябрём на 0,9%.

В ООН отмечают, что пандемия коронавируса не является единственным виновником роста цен на еду. Продовольственной безопасности планеты также угрожают последствия ураганов в Центральной Америке и наводнений в Африке. Около 45 государств уже нуждаются в поставках продовольствия.

В России цены на продукты в период с января по август выросли на 3,9%. В Евросоюзе за этот же временной отрезок еда подорожала на 1,3%.

Ранее NEWS.ru приводил результаты социологического исследования, согласно которым цены на продукты питания являются одним из основных факторов, которые тревожат россиян. Также граждане РФ беспокоятся о состоянии экономики и о своём здоровье.