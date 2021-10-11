Мировая экономика оказалась под угрозой из-за энергетического кризиса Китая

Власти нескольких провинций Китая пытаются справиться с последствиями серьёзных перебоев в электроэнергии, которые вызваны высокой стоимостью и нехваткой угля, а также ростом цен на природный газ. Обвал электроэнергии усугубит «глобальный дефицит энергии», что может привести к кризису мировой экономики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что нехватка электроэнергии в Китае также может оказать большое давление на глобальные цепочки поставок из-за увеличения цен на сырьё и основные компоненты. Главный экономист компании Nomura Holdings в Китае Тинг Лу заявил, что мировые рынки ощутят на себе крайнюю остроту дефицита поставок текстиля, игрушек и деталей автомобилей из КНР. Эксперта поддержал соучредитель и генеральный директор компании Simple Modern из Оклахомы Майк Бекхэм. По его мнению, от перебоя электроэнергии в Китае будет «каскадный эффект»

Когда мы начали понимать последствия происходящего, мы поняли, что это потенциально больше, чем всё, что мы видели в нашем деле, — сказал Бекхэм.

Он добавил, что из-за этого кризиса розничные цены на многие товары в США могут вырасти на 15% уже следующей весной.

Перебои в электроэнергии в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и Гуандун привели к серьёзным нарушениям повседневной жизни людей и деловых операций. Произошедшее можно связать с тем, что Пекин стремится сократить выбросы углекислого газа и использование угля. Эти события развиваются на фоне потрясений на европейском газовом рынке. Недавно цены на газ в Европе побили все антирекорды и достигли значения почти в $2000 за тысячу кубометров.