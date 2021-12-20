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Минск сократит численность дипломатов в Евросоюзе

13:45, 20 декабря 2021
Минск сократит численность дипломатов в Евросоюзе Владимир Макей Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Белоруссия значительно сократит численность своих дипломатов в странах Евросоюза. Как рассказал министр иностранных дел республики Владимир Макей, персонал направят в страны СНГ и Китай, где идёт укрепление посольств, передаёт Sputnik Беларусь.

Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. [Дипломатов] мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы, — это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств, и страны дальней дуги, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Макей подчеркнул, что Минск не сокращает сами посольства и загранучреждения. Регулируется только численность дипломатического персонала в них.

Министр добавил, что кроме изменений в диппредставительствах за рубежом запланированы и изменения в структуре центрального аппарата МИД. Это делается для тoго, чтобы укрепить внешнеэкономическое и информационное направления в деятельности министерства. Планируется, чтo в ведомстве появится новый отдел Китая, который будет заниматься этой страной, являющейся для Белоруссии торгово-экономическим, стратегическим партнёром.

Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются и платёжеспособными, и где востребована наша продукция, — добавил Макей.

Ранее Макей заявил, что против Белоруссии развязана масштабная гибридная война по всем направлениям. Больше года страна остаётся мишенью яростного давления со стороны коллективного Запада.

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