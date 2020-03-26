https://static.news.ru/photo/dd01ab4e-6f62-11ea-82c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niklas Larsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белоруссия попросила Россию при проведении эвакуационных мероприятий не делать различий между гражданами двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики после телефонного разговора между министрами иностранных дел Владимиром Макеем и Сергеем Лавровым.

Российский дипломат заверил, что Москва постарается оказать содействие всем попавшим в трудное положение гражданам как РФ, так и Белоруссии, передаёт БелТА.

Достигнута договорённость, что в этот острый период будет продолжено чёткое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов, — уточнили в белорусском МИД.

Дипломаты загранучреждений двух государств будут ориентированы на последующую тесную координацию общих усилий по вопросам оказания помощи гражданам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался возвращать на родину граждан, которые уехали на отдых после предупреждения со стороны властей. Политик отметил, что «больше всего боится» психоза на фоне пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.