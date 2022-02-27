Минобороны: украинские военные применили боеприпасы, начинённые фосфором

Украинские военные отчаялись сдержать наступление российских войск и перешли к массовому применению боеприпасов, начинённых фосфором, в пригородах Киева близ аэродрома Гостомель, занятого подразделениями российской армии. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооружённых сил России, начали массовое применение боеприпасов, начинённых фосфором, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель. Ими используются 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град» ещё советского производства, — сказал Конашенков.
Генерал подчеркнул, что применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.
Конашенков добавил, что в Северодонецке националисты пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ, действуя как заградительные отряды, уже убито четверо офицеров.
Утром 27 февраля генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о факте массового отказа украинских военнослужащих от участия в дальнейших боевых действиях. По его словам, в Харьковской области добровольно сложил оружие зенитный ракетный полк.