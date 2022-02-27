Минобороны: украинские военные применили боеприпасы, начинённые фосфором

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Украинскую делегацию на переговорах с Россией, которые пройдут в Гомеле, возглавит замглавы МИД Николай Точицкий, сообщило украинское издание «Зеркало недели». При этом отмечается, что они пройдут «без предварительных условий».

В Гомеле все же пройдут переговоры между Украиной и Россией. По данным издания ZN.UA, украинскою сторону будет представлять Николай Точицкий, — говорится в сообщении. Точицкий является заместитель министра иностранных дел...