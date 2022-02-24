Минобороны: российские военные восстановили подачу воды в Крым

Российские военные вышли к украинскому городу Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, добавив, что это позволило восстановить подачу воды в российский Крым, передаёт ТАСС. Киевские власти заблокировали подачу воды в Крым по каналу в 2014 году после присоединения Крыма к России в результате референдума.

Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсону, — сказал Конашенков.

Украина обеспечивала Крым водой до 85% потребностей населения. Но после воссоединения Крыма с Россией Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды в республику. По предварительным подсчётам, сумма ущерба от водной блокады составляет 1,47 триллиона рублей.

Мэр Таврийска Николай Ризак ранее сегодня сообщил, что российские войска захватили Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭC) и главное здание Северо-Крымского канала в Херсонской области. По его словам, на гидроэлектростанции вывесили российский триколор. Местные жители сняли на видео боевые машины без опознавательных знаков.