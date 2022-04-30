Минобороны Швеции: самолёт РФ нарушил воздушное пространство страны Минобороны Швеции сообщило о нарушении воздушного пространства страны самолётом РФ

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Министерство обороны Швеции сообщило, что российский самолёт Ан-30 нарушил воздушное пространство страны. Это произошло в пятницу, 29 апреля, и зафиксировано в течение короткого времени. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление шведского правительства.

Российский винтовой самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу вечером, — говорится в сообщении шведского Минобороны.

В ведомстве также добавили, что следили за происходящим и сфотографировали самолёт-нарушитель.

Ранее центральная криминальная полиция Финляндии заявила о том, что четыре российских пассажирских самолёта нарушили воздушное пространство. По данным ведомства, они пересекли воздушную границу недалеко от побережья города Ловииса в Финском заливе, разрешения на это они не получили.

27 февраля Евросоюз запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.