Минобороны России: за ночь сбиты три украинских самолёта и 14 беспилотников

За ночь российские системы ПВО сбили три украинских самолёта и 14 беспилотников. Как сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны, в числе сбитых беспилотников значится аппарат «Байрактар-ТБ2», сбитый в районе острова Змеиный.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолёта воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населённого пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населённого пункта Кошевое Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Кроме того, за ночь уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Вербовка, Великая Камышеваха, Бражковка, Веселое, Перемога, Большие Проходы, Барвинок, Авдеевка, Доля, Каменка и Северодонецк.

Ранее ВКС России уничтожили три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300 близ населённых пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск на Украине. Кроме того, выведена из строя установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка.

Минобороны России также опубликовало кадры сопровождения вертолётами Ми-17 и Ми-24 автомобильной колонны, доставляющей материальные средства и боеприпасы на боевые рубежи в ходе спецоперации на Украине. По информации ведомства, «лётчики непрерывно ведут визуальную разведку».