Минобороны РФ: российские военные не угрожают мирным жителям Украины

Военная спецоперация России на Украине не угрожает мирным жителям, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Там добавили, что точечные удары наносятся по военным объектам Украины — местам дислокации ПВО и авиации, передаёт РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило о подавлении сил ПВО, воздушных и военно-Морских сил Украины.

Вооружённые силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

В Минобороны также передали данные разведки, что подразделения ВСУ массово покидают позиции , бросая вооружение.

Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация вооруженных сил Украины, — добавили в Минобороны.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что на текущий момент средства противовоздушной обороны вооружённых сил Украины подавлены. Там добавили, что погрансилы Украины не оказывают сопротивления. Также там добавили, что российские военные вывели из строя инфраструктуру украинской авиации. Ряд источников сообщает о выведении из строя ВМС Украины.

Ряд Telegram-каналов сообщили, что российские войска замечены в Харькове. Очевидцы распространяют видео пролёта, предположительно, российских военных самолётов над Харьковом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что принял такое решение с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинским военным российский президент призвал их немедленно сложить оружие и идти домой.

Тем временем военнослужащие РФ высаживаются в украинских городах Одессе и Мариуполе. В Одессе часть города осталась без энергопитания. Удары наносятся по военным объектам в районе Днепра. Известно об ударах по базам авиации в Василькове.