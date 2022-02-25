Минобороны РФ сообщило о поражении более 800 военных объектов на Украине

Вооруженные силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передаёт ТАСС. Среди них 14 аэродромов. В то же время, госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о попадании в Киеве ракеты в жилой многоэтажный дом.

Всего российскими Вооружёнными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций, — сказал Конашенков.

Он добавил, что было сбито семь боевых самолётов ВСУ, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. А силы Военно-морского флота России уничтожили восемь военных катеров Украины.