Минобороны РФ отреагировало на инцидент в Карабахе

Читайте нас в Google Новости

Министерство обороны России прокомментировало инцидент с применением стрелкового оружия в Карабахе. Об этом говорится на сайте российского военного ведомства.

Командованием Российского миротворческого контингента проводится разбирательство с участием представителей обеих сторон, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 6 июля в Мартунинском районе Карабаха. По информации азербайджанской стороны, тогда был ранен военный Вооружённых сил Азербайджана.

В Минобороны России подчеркнули, что режим прекращения огня в целом соблюдается по всей линии соприкосновения.

Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен отметил роль России в прекращении огня в Карабахе. Он считает, что перемирие соблюдается благодаря России.

Боевые действия в Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Это стало продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября при посредничестве России Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку вернулись Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регион были введены российские миротворцы.