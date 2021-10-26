Минобороны РФ показало видео спасения судна от пиратов в Гвинейском заливе

Министерство обороны России обнародовало видео спасения контейнеровоза «Люция» от захвата пиратов в Гвинейском заливе. Нападавшие покинули судно, заметив приближающийся вертолёт с российскими морскими пехотинцами. Видео опубликовано на YouTube-канале оборонного ведомства.

На видео показаны кадры высадки группы антитеррора с противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на контейнеровоз, направлявшийся под флагом Панамы из Республики Того в Камерун.

Ранее сообщалось, что 25 октября российские морские пехотинцы с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратили захват пиратами «Люции». Контейнеровоз подал сигнал бедствия после того, как неизвестные вооружённые люди на быстроходной лодке попытались захватить судно. Экипаж контейнеровоза укрылся в машинном отделении.

С борта российского корабля, находившегося поблизости, поднялся вертолёт Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. При появлении вертолёта пираты покинули судно и направились к берегу на лодке. Вертолёт высадил на палубу контейнеровоза группу антитеррора, которая провела досмотр судна.