https://static.news.ru/photo/37a60586-d3c3-11e9-8daa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минобороны России опровергло опубликованное агентством Reuters сообщение о том, что российская авиация атаковала зону деэскалации Идлиб в Сирии.

В ведомстве заявили, что 31 августа в зоне деэскалации Идлиб начал действовать режим прекращения огня, поэтому самолёты Воздушно-космических сил РФ и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют, передаёт РИА Новости .

В Минобороны назвали сообщение об ударах по Идлибу очередным фейком.

Ранее News.ru писал, что российская сторона представит комиссии ООН по расследованию атак в сирийской провинции Идлиб свою версию произошедшего. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. По его словам, в отношении правительства Сирии и российского командования прозвучало «много лживых обвинений» касательно их действий.