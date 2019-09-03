https://static.news.ru/photo/95de87b0-ce76-11e9-b780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Комиссии ООН по расследованию атак в сирийской провинции Идлиб российская сторона предоставит свою версию произошедшего.

Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. По его словам, в отношении правительства Сирии и российского командования прозвучало «много лживых обвинений» касательно их действий.

Мы сможем представить свою позицию относительно сложившейся там ситуации, — заявил он на пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности.

Ранее News.ru писал, что силы международной коалиции и «Сирийских демократических сил» провели десантную операцию в деревне Аль-Асбах в провинции Дейр-эз-Зор. В результате были арестованы три боевика запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).