Комиссии ООН по расследованию атак в сирийской провинции Идлиб российская сторона предоставит свою версию произошедшего.
Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. По его словам, в отношении правительства Сирии и российского командования прозвучало «много лживых обвинений» касательно их действий.
Мы сможем представить свою позицию относительно сложившейся там ситуации, — заявил он на пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности.
Ранее News.ru писал, что силы международной коалиции и «Сирийских демократических сил» провели десантную операцию в деревне Аль-Асбах в провинции Дейр-эз-Зор. В результате были арестованы три боевика запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).