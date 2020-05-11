Мир

Минобороны Эстонии призвало не снижать расходы на НАТО во время пандемии

02:00, 12 мая 2020
Юри Луйк Юри Луйк Фото: imago stock&people/GlobalLookPress

Глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк в ходе разговора с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложил не снижать расходы на НАТО, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Германия оказала значительную поддержку союзникам в этом кризисе как через НАТО, так и через Европейский союз, и на двусторонней основе, и мы должны учитывать, что такая поддержка действительно очень важна для будущего,привели слова Юри Луйка в ТАСС.

Он добавил, что российская сторона не утратила военную активность у границ страны. Однако министр не стал уточнять в чём именно заключается активность со стороны РФ.

Как писал NEWS.ru ранее, министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что президенту страны Керсти Кальюлайд не стоит принимать приглашение России о визите на годовщину победы в Великой Отечественной войне.

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