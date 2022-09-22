Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле позиций ВС страны

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Минобороны Азербайджана выступило с опровержением распространившейся в соцсетях информации о якобы произошедшем обстреле позиций ВС страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В некоторых аккаунтах в социальных сетях публикуется необоснованная информация о том, что позиции азербайджанской армии якобы подверглись обстрелу. Мы категорически опровергаем эту информацию, — цитирует агентство сообщение министерства.

Министерство призвало граждан не верить сообщениям подобного рода, которые не имеют официального подтверждения.

Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил готовность азербайджанских властей приступить к проработке мирного договора с Арменией. Во время переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН дипломат отметил, что Баку готов начать работу над текстом документа вопреки конфликту на армяно-азербайджанской границе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время переговоры между Баку и Ереваном о делимитации границ фактически не ведутся и носят чисто формальный характер. Никакие обсуждения по картам не проводятся, хотя Баку подготовил все необходимые карты для делимитации границы с Арменией, по которым и должна вестись эта работа.