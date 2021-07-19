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Минобороны Афганистана заявило о ликвидации 233 талибов

14:51, 19 июля 2021
Фото: MoDAfghanistan/facebook.com
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Министерство обороны Афганистана сообщило в Twitter о ликвидации 233 и ранении 88 боевиков из движения «Талибан» (запрещено в России). 

В ведомстве добавили, что армия обнаружила и обезвредила 15 самодельных взрывных устройств, вооружение, боеприпасы и автомобили террористов. Боевые операции были проведены в провинциях Нангархар, Газни, Кандагар, Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Балх, Гильменд, Тахар и Кундуз.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. Активизировалось противостояние между талибами и правительственными войсками.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против победы одной из сторон в конфликте. По его словам, если такое произойдёт, это будет хрупким и временным решением. Министр подчеркнул, что необходимо создать такой политический диалог в стране, чтобы в нём могли участвовать этнические, политические и иные группы. Это должно привести к урегулированию ситуации.

Ранее стало известно, что 18 июля в Катаре начался очередной раунд переговоров. В нём приняли участие представители официального Кабула и боевики движения «Талибан». Во встрече участвовали председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла и переговорщики от талибов во главе с Абдель Гани Барадаром. Стороны договорились на следующих переговорах в Катаре достигнуть компромисса в интересах всех афганцев.

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