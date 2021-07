Минобороны Афганистана заявило о ликвидации 233 талибов

В ведомстве добавили, что армия обнаружила и обезвредила 15 самодельных взрывных устройств, вооружение, боеприпасы и автомобили террористов. Боевые операции были проведены в провинциях Нангархар, Газни, Кандагар, Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Балх, Гильменд, Тахар и Кундуз.

233 #Taliban terrorists were killed and 88 were wounded as a result of #ANDSF operations in Nangarhar, Ghazni, Kandahar, Jowzjan, Sar-e Pol, Faryab, Balkh, Helmand, Takhar & Kunduz provinces during the last 24 hours.

Also, 15 IEDs were discovered & defused by #ANA pic.twitter.com/AiY92z97eK