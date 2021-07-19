Минобороны Афганистана заявило о ликвидации 233 талибов

Министерство обороны Афганистана сообщило в Twitter о ликвидации 233 и ранении 88 боевиков из движения «Талибан» (запрещено в России).

В ведомстве добавили, что армия обнаружила и обезвредила 15 самодельных взрывных устройств, вооружение, боеприпасы и автомобили террористов. Боевые операции были проведены в провинциях Нангархар, Газни, Кандагар, Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Балх, Гильменд, Тахар и Кундуз.

233 #Taliban terrorists were killed and 88 were wounded as a result of #ANDSF operations in Nangarhar, Ghazni, Kandahar, Jowzjan, Sar-e Pol, Faryab, Balkh, Helmand, Takhar & Kunduz provinces during the last 24 hours.

Also, 15 IEDs were discovered & defused by #ANA pic.twitter.com/AiY92z97eK — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 19, 2021

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. Активизировалось противостояние между талибами и правительственными войсками.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против победы одной из сторон в конфликте. По его словам, если такое произойдёт, это будет хрупким и временным решением. Министр подчеркнул, что необходимо создать такой политический диалог в стране, чтобы в нём могли участвовать этнические, политические и иные группы. Это должно привести к урегулированию ситуации.

Ранее стало известно, что 18 июля в Катаре начался очередной раунд переговоров. В нём приняли участие представители официального Кабула и боевики движения «Талибан». Во встрече участвовали председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла и переговорщики от талибов во главе с Абдель Гани Барадаром. Стороны договорились на следующих переговорах в Катаре достигнуть компромисса в интересах всех афганцев.