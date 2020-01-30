https://static.news.ru/photo/34d72138-437a-11ea-9237-fa163e074e61_660.jpg Эльмар Мамедьяров Фото: Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедьяров и Зограб Мнацаканян встретились в швейцарской Женеве, где обсудили график и повестку процесса урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщает ТАСС, встреча прошла при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (группа стран — членов ОБСЕ, возглавляющая процесс мирного урегулирования карабахского вопроса). В ходе переговорного процесса стороны коснулись вопроса реализации договорённостей и предложений, звучавших в 2019 году. Обсуждались возможные шаги по подготовке проживающих в Нагорном Карабахе людей к миру, принципы и элементы урегулирования. По заявлению пресс-службы армянского МИДа, Мнацаканян отдельно выделил важность участия в переговорах представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Как сообщал NEWS.ru, в январе в Азербайджане официально началась предвыборная агитация в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (местный парламент). Она завершится 8 февраля за день до голосования.