Половина населения тонущего государства уехала из-за глобального потепления

Почти половина населения тихоокеанского государства Тувалу переехала в Новую Зеландию из-за последствий глобального потепления, заявил глава МИД Тувалу Сайон Кофе. Он призвал мировое сообщество задуматься о будущем и напомнил, что от изменения климата больше страдают те страны, которые несут за него наименьшую ответственность, сообщает Lenta.ru.

Во-первых, наличие изменения климата подтверждено научными исследованиями — учёные доказали, что человеческая деятельность меняет окружающую среду. Так что, если люди отрицают науку, нам будет очень трудно разговаривать с ними. Но я думаю, что когда люди смогут увидеть опыт других стран, они изменят своё мнение. Посмотрите, то место, где я снимал видео для саммита, много лет назад было сухим, там была земля. Бетонная плита, которая позади меня, была построена американцами на суше во время Второй мировой войны. Теперь этот участок находится на глубине около двадцати метров. Именно поэтому кадры, которые мы сняли в Тувалу, были настолько впечатляющими, они показали людям реальность, — заявил Кофе.

Он добавил, что не знает среди жителей Тувалу тех, кто бы не верил в глобальное потепление. По словам министра, его сложно отрицать, если видеть, как родной остров с годами смывается водой. Кофе рассказал, что уровень моря повышается каждый год примерно на четыре миллиметра, что серьёзно для страны, где большая часть острова располагается на высоте метра над уровнем моря.

Моё послание в том, что все должны понять — изменение климата реально. Важно действовать прямо сейчас. Нам нужно быть выше политики и смотреть в перспективу, подумать о наших детях и следующем поколении, о том мире, в котором они будут жить, — заключил Кофе.

Ранее Сайон Кофе, стоя по колено в океане, заявил в видеообращении, что изменение климата и повышение уровня Мирового океана губительны. По его словам, они несут угрозу островным государствам Тихоокеанского региона, в том числе Тувалу.