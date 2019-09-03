https://static.news.ru/photo/2df97e62-ce7a-11e9-970e-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава Пентагона Марк Эспер готовится приехать с визитом в Германию, Великобританию и Францию.

Об этом сообщили в американском оборонном ведомстве. Поездки запланированы на текущую неделю, визит в Германию состоится 4 сентября. В Штутгарте он проведёт встречу с представителями Европейского и Африканского командования ВС США.

После этого министр посетит Лондон и Париж. Даты поездок, как и темы предстоящих встреч, не сообщаются.

Ранее News.ru писал, что министр обороны США Марк Эспер посетит Европу, чтобы обсудить противодействие «агрессии России». Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Пентагоне.