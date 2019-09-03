Глава Пентагона Марк Эспер готовится приехать с визитом в Германию, Великобританию и Францию.
Об этом сообщили в американском оборонном ведомстве. Поездки запланированы на текущую неделю, визит в Германию состоится 4 сентября. В Штутгарте он проведёт встречу с представителями Европейского и Африканского командования ВС США.
После этого министр посетит Лондон и Париж. Даты поездок, как и темы предстоящих встреч, не сообщаются.
Ранее News.ru писал, что министр обороны США Марк Эспер посетит Европу, чтобы обсудить противодействие «агрессии России». Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Пентагоне.