Министр финансов США заявила, что нужно давить на Россию из-за Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказать финансовое давление на правительство России в связи с приписываемым Москве наращиванием военного присутствия на границе с Украиной. Об этом она заявила в ходе слушаний в американском сенате, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что конгрессмен Уильям Хагерти обратился к Йеллен, выразив надежду, что та даст понять Москве о возможности оказания на неё «мощного финансового давления» в связи со сложившейся напряжённостью на российско-украинской границе.

Я согласна. Это будет уместно, — ответила Йеллен.

В последнее время зарубежные СМИ стали часто сообщать о стягивании Россией войск к украинской границе с целью предстоящего вторжения. В ряде публикаций отмечалось, что Вашингтон призывает европейских союзников ускорить принятие мер, направленных на сдерживание России.

«Вбросами» назвал подобные публикации в иностранных СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, ряд американских изданий используется для целенаправленной информационной кампании против РФ, совершенно неверно ассоциировать любые перемещения Вооружённых сил страны по своей территории с подобными планами.