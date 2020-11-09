Минфин США дополнил санкционные списки по Гонконгу и Сирии

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Министерство финансов США расширил санкционные списки по специальному административному району КНР Гонконгу и Сирийской Арабской Республике.

В обновлённый список вошли Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии, силы национальной обороны, 11 организаций, а также шесть сирийский граждан и два гражданина Ливана.

Черные списки по Гонконгу дополнились четырьмя гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского ведомства.

Как писал NEWS.ru, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн рассказал, что Вашингтон занимается изучением механизмов воздействия на власти Белоруссии. Он напомнил, что Соединённые штаты, Евросоюз и Великобритания приняли санкции в отношении Минска после подавления протестов, что уже стало отрицательным экономическим стимулом для республики.