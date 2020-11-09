Минфин США дополнил санкционные списки по Гонконгу и Сирии

Министерство финансов США расширил санкционные списки по специальному административному району КНР Гонконгу и Сирийской Арабской Республике.
В обновлённый список вошли Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии, силы национальной обороны, 11 организаций, а также шесть сирийский граждан и два гражданина Ливана.
Черные списки по Гонконгу дополнились четырьмя гражданами Китая,
Как писал NEWS.ru, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн рассказал, что Вашингтон занимается изучением механизмов воздействия на власти Белоруссии. Он напомнил, что Соединённые штаты, Евросоюз и Великобритания приняли санкции в отношении Минска после подавления протестов, что уже стало отрицательным экономическим стимулом для республики.