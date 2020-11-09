США изучают «дополнительные рычаги» воздействия на белорусские власти

https://static.news.ru/photo/5fdf83b2-22ad-11eb-9acd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил, что Вашингтон изучает рычаги воздействия на власти Белоруссии.

Вопрос для США заключается в том, какие дополнительные шаги мы можем предпринять, — отметил чиновник, выступая на конференции вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

По его словам, Вашингтон, Брюссель и Лондон расширили санкции против Минска. Такие действия стали для властей республики отрицательным экономическим стимулом. США продолжают рассматривать возможность давления на руководство республики.

И мы, как и наши европейские партнёры, продолжаем рассматривать то, как мы можем использовать это для дополнительных рычагов давления в случае с Белоруссией, — подчеркнул Бигэн.

По его словам, одних санкций будет недостаточно, необходимо усилие белорусского народа. Важную роль играют расчёты, проводимые в Москве.

Я думаю, что с точки зрения Москвы это сложная проблема. Нет абсолютно никакой уверенности в нынешнем руководителе Белоруссии. Москве не нравится выбор, который перед ней стоит, — убеждён американский дипломат.

В Кремле опасаются, что в случае смены нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко на другого политика Москва не сможет контролировать последствия, отметил Бигэн. По его мнению, российский президент Владимир Путин не доверят действующей белорусской власти. Москва оказывает Минску скрытую поддержку, а также даёт советы по вопросам безопасности, чтобы нынешнее руководство республики пережило кризис, отметил дипломат.

И я не знаю, переживёт ли он (Лукашенко. — NEWS.ru) его или нет. Это во многом зависит от способностей очень храброго народа Белоруссии поддерживать давление, — цитирует Бигэна ТАСС.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, 9 ноября в белорусской столице проходит несанкционированная акция протеста пенсионеров. Она стартовала в 14:00 у Красного костёла на площади Независимости. Колонна движется по пешеходной части проспекта в сторону площади Якуба Коласа. По некоторым данным, в шествии принимают участие несколько сотен человек.