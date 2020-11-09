В Минске пенсионеры вышли на акцию протеста

https://static.news.ru/photo/c8a4524a-228c-11eb-b413-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В центре белорусской столицы на проспекте Независимости проходит протестное шествие пенсионеров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения своего корреспондента с места событий. Акция протеста стартовала около 14:00 у Красного костёла на площади Независимости, где также находится Дом правительства Белоруссии. В несанкционированном мероприятии участвуют в основном люди пенсионного возраста.

Колонна движется по пешеходной части проспекта в сторону площади Якуба Коласа. По некоторым данным, в шествии принимают участие несколько сотен человек. Они скандируют антиправительственные лозунги, несут соответствующие плакаты и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

За происходящим наблюдают сотрудники милиции, один из них в мегафон призывает протестующих разойтись. При этом милиционеры никого не задерживают.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 8 ноября силовики задержали на акции протеста против белорусского президента Александра Лукашенко в Минске обладательницу титула «Мисс Белоруссия — 2008» Ольгу Хижинкову, рассказали очевидцы.



