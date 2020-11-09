В Минске пенсионеры вышли на акцию протеста

В центре белорусской столицы на проспекте Независимости проходит протестное шествие пенсионеров.
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Колонна движется по пешеходной части проспекта в сторону площади Якуба Коласа. По некоторым данным, в шествии принимают участие несколько сотен человек. Они скандируют антиправительственные лозунги, несут соответствующие плакаты и оппозиционные бело-красно-белые флаги.
За происходящим наблюдают сотрудники милиции, один из них в мегафон призывает протестующих разойтись. При этом милиционеры никого не задерживают.
В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 8 ноября силовики задержали на акции протеста против белорусского президента Александра Лукашенко в Минске обладательницу титула «Мисс Белоруссия — 2008» Ольгу Хижинкову, рассказали очевидцы.