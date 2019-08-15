https://static.news.ru/photo/5b644c18-bfe5-11e9-a1bb-fa163e074e61_660.jpg Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, скорее всего, не покончил с собой, а был убит. Такое предположение сделал медицинский эксперт-консультант, доктор Марк Сигел после обнародования результатов вскрытия.

Свидетельством насильственной смерти названа сломанная подъязычная кость, а также характерные повреждения на шее миллиардера.

Теперь я более чем когда-либо подозреваю, что это могло быть убийство, — заявил специалист медиакорпорации Fox News .

Он отметил, что стали известны подозрительные обстоятельства, сопутствующие гибели Эпштейна. Так, в нью-йоркской тюрьме финансиста шесть дней держали в спецкамере, а затем без каких-либо обоснований спецнаблюдение было снято, и момент смерти Эпштейна оказался незафиксированным.

Ранее News.ru сообщал, что руководство тюрьмы в Манхэттене в Нью-Йорке установило почти на неделю особое наблюдение за финансистом Джеффри Эпштейном, покончившим жизнь самоубийством. Особый режим наблюдения был введён за миллиардером после попытки самоубийства 23 июля. Эпштейна ежедневно осматривал психиатр. Однако 29 июля этот режим был отменён, а финансиста поместили в особое помещение тюрьмы с более строгим режимом охраны.