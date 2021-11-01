Миллиардер Новинский назвал цели борьбы Зеленского с олигархами

Миллиардер и внефракционный депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил, что украинский закон об олигархах может стать инструментом борьбы с политической оппозицией. Причём закон противоречит конституции страны, запрещающей дискриминацию по имущественному признаку, отметил он в беседе с Lenta.ru.

Если некий бизнесмен решит финансово поддержать оппозицию, его сразу же объявят олигархом, а оппозиционеров — ставленниками олигархов, — пояснил миллиардер.

Он считает, что многие положения документа декларативны и неконкретны. Опасным является и то, что закон делегирует силовым ведомствам право определять, кто в стране олигарх и как с ними поступать не судам, а Совету национальной безопасности и обороны (СНБО).

Этот закон несёт в себе изначально отрицательный заряд, поскольку формирует низменные большевистские чувства в обществе — зависть, ненависть и прочие. У нас уже было немало популистских законов — начиная с закона о люстрации, принятого ещё при Порошенко, об отмене депутатской неприкосновенности, делегирования СНБО функций суда и прочее, — подчеркнул Новинский.

Он добавил, закон об олигархах является таким же популистским законом.

Ранее стало известно, что Верховная рада приняла закон, согласно которому граждане страны будут признаваться олигархами и вноситься в специальный реестр, который будет вести СНБО. Согласно документу, к олигархам относятся, в том числе лица, участвующие в политической жизни, имеющие значительное влияние на СМИ, являющиеся бенефициарными владельцами компаний с монопольным положением на рынке.