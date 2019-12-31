Фото: Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наступление 2020 года по времени Восточного побережья США ознаменовал традиционный спуск хрустального шара по шпилю одного из небоскрёбов на Таймс-сквер. Церемония, которая проводится уже более 100 лет, привлекла внимание около одного миллиона жителей города и туристов. По телевизору или в Интернете за трансляцией следили около одного миллиарда зрителей из всех частей мира.

За минуту до полуночи начался отсчёт времени до наступления Нового года. В этом году им руководили дети и взрослые-экоактивисты. Они вместе с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио нажали на кнопку, которая привела в движение один из главных новогодних символов США. Хрустальный шар диаметром более трёх с половиной метров начал медленно перемещаться вниз по шпилю небоскрёба и достиг нижней точки в тот момент, когда наступил 2020 год (08:00 мск).

В своё время привилегии нажать на кнопку были удостоены Пан Ги Мун, Билл Клинтон, Леди Гага и Мохаммед Али.

Впервые праздник в центре Манхэттена массово отмечался в 1904 году. Традиция спускать шар началась после того, как в городе запретили фейерверки в 1907 году.

Ранее NEWS.ru писал, что в новогодних гуляньях в Москве приняли участие почти 2,7 млн человек, из них 1,1 млн отдыхали в центре столицы.

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