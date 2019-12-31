Наступление 2020 года по времени Восточного побережья США ознаменовал традиционный спуск хрустального шара по шпилю одного из небоскрёбов на Таймс-сквер. Церемония, которая проводится уже более 100 лет, привлекла внимание около одного миллиона жителей города и туристов. По телевизору или в Интернете за трансляцией следили около одного миллиарда зрителей из всех частей мира.
Happy New Year from NY, USA Times Square’s ball drop countdown
За минуту до полуночи начался отсчёт времени до наступления Нового года. В этом году им руководили дети и взрослые-экоактивисты. Они вместе с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио нажали на кнопку, которая привела в движение один из главных новогодних символов США. Хрустальный шар диаметром более трёх с половиной метров начал медленно перемещаться вниз по шпилю небоскрёба и достиг нижней точки в тот момент, когда наступил 2020 год (08:00 мск).