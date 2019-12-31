https://static.news.ru/photo/d42ee312-2c80-11ea-82b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новогодних гуляньях в Москве приняли участие почти 2,7 млн человек, из них 1,1 млн отдыхали в центре столицы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

В предновогодние дни также было проведено почти 600 мастер-классов, больше 1,8 тысячи театральных и концертных постановок.

На фестивальных каруселях прокатились 38 тыс. человек, посетили катки больше 14 тыс. человек. Съедено 11 тыс. сосисок, выпито больше 8 тыс. литров горячих рождественских напитков, — написал Собянин на своей странице в Instagram.

В новом году праздничные каникулы россиян продлятся с 1 до 8 января включительно. По срокам этот период не уступает недельному отпуску. Однако порой соотечественники тратят выходные без толку, например, проводят их перед телевизором, в Интернете или играя в компьютерные игры. NEWS.ru писал, как с пользой провести это время.